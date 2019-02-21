Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии уменьшилось количество детских суицидов, в 2018 году произошел 31 случай Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии уменьшилось количество детских суицидов. В 2018 году произошел 31 случай самоубийства несовершеннолетних, окончившихся смертью. Годом ранее было зафиксировано 34 факта.

По словам врио министра образования республики Айбулата Хажина, семь случаев произошло в Уфе, три — в Зианчуринском районе, по два факта в Абзелиловском, Белорецком, Иглинском, Мелеузовском, Хайбуллинском, Чишминском районах.

Тестирование на выявление аутоагрессивного поведения в образовательных организациях показало, что более пяти тысяч обучающихся имеют суицидальные признаки. С детьми ведется психокоррекционная работа. Школьников «группы риска» привлекают во внеурочную, социально значимую деятельность, общественную жизнь школы.

Имеют место факты буллинга в образовательных организациях республики. Только с января по февраль этого года поступило пять обращений, четыре факта произошли в Уфе, один – в городе Салавате.