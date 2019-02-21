Фото: Ксения Калинина МЧС предупреждает жителей Башкирии о порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20.00 часов 21 февраля до 20.00 часов 22 февраля по региону ожидается облачная погода. Небольшой снег, переходящий в мокрый, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы и накат, гололедица. Ветер южный 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, днем 0,-5.

На отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости до 500 метров и менее.