Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.85 ↓

EUR 74.68 ↑

21 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС предупреждает жителей Башкирии о порывах ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС предупреждает жителей Башкирии о порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20.00 часов 21 февраля до 20.00 часов 22 февраля по региону ожидается облачная погода. Небольшой снег, переходящий в мокрый, местами до умеренного. В отдельных районах метель, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы и накат, гололедица. Ветер южный 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, днем 0,-5.

На отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Теги: МЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе школьника убило током
Следственный комитет по Башкортостану организовал проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Школьник получил смертельный электрический разряд. «1
Бизнес-джет, летящий в Уфу, едва не столкнулся с «Боингом» в небе над Москвой
19 февраля в небе над Москвой едва не произошло столкновение двух самолетов. По данным «Мэш», в последний момент диспетчеры развели «Боинг» и частный биз
Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора
Жителям Башкирии начали поступать квитанции за новую коммунальную услугу - вывоз твёрдых коммунальных отходов. Некоторые абоненты заметили несоответст
В Уфе ушла из жизни народная артистка СССР Гюлли Мубарякова
В Уфе на 83-м году ушла из жизни легендарная актриса, народная артистка СССР, РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, почетный гражданин гор
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть