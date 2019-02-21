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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На Совете ректоров в УГНТУ представили проект межвузовского кампуса в парке Калинина

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На очередном заседании Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, которое состоялось в УГНТУ, представили проект межвузовского студенческого кампуса. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Олег Байдин предложил построить студгородок на территории парка имени Калинина.

В заседании приняли участие исполняющие обязанности вице-премьеров правительства Башкирии Ленара Иванова и Раиф Абдрахимов, исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин, федеральный инспектор по Башкирии Николай Разбежкин.

Открывая заседание, председатель совета, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин предоставил слово Ленаре Ивановой, которая прокомментировала результаты рейтинга эффективности вузов и обозначила задачи на ближайший период, заострив внимание на целевом обучении.

Одним из основных пунктов повестки дня стало обсуждение концепции создания межвузовского студенческого кампуса. Олег Байдин представил эскизный проект студгородка на территории парка культуры и отдыха имени Калинина. Кампус будет включать в себя учебные корпуса, лабораторно-производственные объекты, жилую зону общежитий, сопутствующую спортивно-развлекательную инфраструктуру и административно-хозяйственные помещения. Участники заседания высказали свои предложения и замечания.

Проректор по научно-методической работе УГНТУ Олег Баулин рассказал о сетевом взаимодействии вузов республики в контексте вопросов повышения эффективности работы вузов и рассказал о федеральных приоритетных проектах.

Участники заседания подвели итоги выездных мероприятий совета ректоров в 2018 году: в ходе таких поездок в 24 районах и 10 городах Башкирии проводились круглые столы, тренинги для учителей, мастер-классы и инженерные игры для школьников, родительские собрания, презентации и выставки. Всё это сделано с целью привлечь абитуриентов из районов в вузы Башкортостана.

Теги: УГНТУ
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