В Башкирии создана саморегулируемая организация издателей интернет-СМИ

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля в Уфе прошла учредительная конференция, на которой единогласным решением её участников создана общественная саморегулируемая организация издателей интернет-СМИ, сообщает «Башинформ», также вошедший в организацию на паритетных началах.

В состав саморегулируемой организации издателей интернет-СМИ Башкирии вошли государственные республиканские, муниципальные и частные интернет-СМИ. Состав организации будет расширяться на условиях добровольного вхождения в неё новых участников из числа сетевых изданий. Для вхождения в состав организации не обязательно быть официально зарегистрированным СМИ.

Цели саморегулируемой организации — достижение синергетического эффекта от совместного продвижения и привлечение трафика на интернет ресурсы её участников, проведение круглых столов с приглашением федеральных и международных экспертов в области издательской деятельности в интернете, маркетинга в социальных сетях (SMM), обмен опытом и развитие интернет среды в Республике Башкортостан.