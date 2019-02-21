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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Стало известно, какое химическое вещество хранилось на сгоревшем складе в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Стало известно, какое химическое вещество хранилось на сгоревшем складе в Уфе Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории одной из производственных баз в Орджоникидзевском районе Уфы утром 20 февраля произошел крупный пожар. Как сообщалось ранее, огнеборцы справились с возгоранием через несколько часов.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе АО «ПОЛИЭФ» (входит в нефтехимическую компанию СИБУР) прокомментировали случившееся.

«Произошло возгорание ангара для хранения, в котором находились мешки, предположительно, с кислотой терефталевой технической обводненной (КТТО), — сообщил представитель компании. — В 2011 и 2013 году КТТО, которая в соответствии с ТУ классифицировалась как побочная продукция, была реализована заводом «ПОЛИЭФ» в рамках соответствующего договора сторонней организации. Также в 2012-2014 годах в качестве отхода производства часть КТТО была передана на обезвреживание в специализированную организацию, имеющую все необходимые разрешительные документы на данный вид деятельности. Реализация и передача на обезвреживание происходили в соответствии с законодательством. КТТО, хранившаяся на загоревшемся складе, не является собственностью предприятия».

На данный момент владелец склада не установлен.

Справочно. Терефталевая кислота проявляет свойства типичной карбоновой кислоты. Она главным образом используется для получения насыщенных полиэфиров. Обладает низкой токсичностью и лишь вызывает обратимое и мягкое раздражение глаз, кожи и дыхательной системы.

Теги: производство
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