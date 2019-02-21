В Башкирии за последний год подростковая преступность выросла на 1,9%
В Башкирии за последний год подростковая преступность выросла на 1,9% Фото: Олег Яровиков
УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии за 2018 год выросло количество несовершеннолетних, совершивших преступления. По словам министра молодежной политики и спорта республики Руслана Хабибова, рост составил 1,9% (с 953 случаев до 971). В лидерах рейтинга подростковой преступности Октябрьский район Уфы (22 случая), Гафурийский (8), Янаульский (8), Балтачевский (7), Татышлинский, Бураевский, Бурзянский, Краснокамский (по 6 случаев) районы.Снижение противоправных действий среди несовершеннолетних в регионе наблюдается в Зилаирском (с 16 до 3 случаев), Бакалинском (с 6 до 1) и в Кигинском (с 6 до 1) районах. Министр на расширенном заседании коллегии ведомства отметил, что в 2019 году намечены планы по борьбе с подростковой преступностью.