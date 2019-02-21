Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.85 ↓

EUR 74.68 ↑

21 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за последний год подростковая преступность выросла на 1,9%

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за последний год подростковая преступность выросла на 1,9% Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии за 2018 год выросло количество несовершеннолетних, совершивших преступления. По словам министра молодежной политики и спорта республики Руслана Хабибова, рост составил 1,9% (с 953 случаев до 971). В лидерах рейтинга подростковой преступности Октябрьский район Уфы (22 случая), Гафурийский (8), Янаульский (8), Балтачевский (7), Татышлинский, Бураевский, Бурзянский, Краснокамский (по 6 случаев) районы.Снижение противоправных действий среди несовершеннолетних в регионе наблюдается в Зилаирском (с 16 до 3 случаев), Бакалинском (с 6 до 1) и в Кигинском (с 6 до 1) районах. Министр на расширенном заседании коллегии ведомства отметил, что в 2019 году намечены планы по борьбе с подростковой преступностью.

Теги: подростковая преступность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе школьника убило током
Следственный комитет по Башкортостану организовал проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Школьник получил смертельный электрический разряд. «1
Бизнес-джет, летящий в Уфу, едва не столкнулся с «Боингом» в небе над Москвой
19 февраля в небе над Москвой едва не произошло столкновение двух самолетов. По данным «Мэш», в последний момент диспетчеры развели «Боинг» и частный биз
Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора
Жителям Башкирии начали поступать квитанции за новую коммунальную услугу - вывоз твёрдых коммунальных отходов. Некоторые абоненты заметили несоответст
В Уфе ушла из жизни народная артистка СССР Гюлли Мубарякова
В Уфе на 83-м году ушла из жизни легендарная актриса, народная артистка СССР, РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, почетный гражданин гор
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть