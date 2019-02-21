Башкирия в федеральных СМИ: Чем Уфа лучше Москвы и как «Салават» закончил дома победой
Башкирия в федеральных СМИ: Чем Уфа лучше Москвы и как «Салават» закончил дома победой Фото: Олег Яровиков
УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Российские политики обсуждают послание Владимира Путина Федеральному собранию. О том, что в Башкирии вызовет добрый отклик, рассказал руководитель республики Радий Хабиров.
Отклики на послание Путина. Как сообщили на Первом канале, «первые отклики на послание президента последовали практически сразу после того, как Владимир Путин закончил свою речь». Представители различных министерств и ведомств, главы регионов рассказали о том, что будет сделано в ближайшее время для реализации задач, поставленных главой государства в послании. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «судя по посланию, есть ощущение, что мы вышли из кризисной ситуации, вышли достойно, и теперь есть возможность обратить пристальное внимание на проблемы внутренней политики, на проблемы повседневной жизни россиян».
«То, что в нашей республике вызовет добрый отклик, это ипотечные каникулы. Поэтому в тех случаях, когда человек в силу тех или иных причин лишается дохода, ипотечные каникулы то, что нам нужно», — приводит «Первый канал» слова врио главы Башкирии Радия Хабирова.
ПроТОРили дорожку. «Российская газета» пишет, что моногорода ПФО получат новый импульс развития за счет особого экономического статуса. Ранее премьер-министр РФ подписал постановления о создании в стране территорий опережающего социально-экономического развития, при этом 9 из них появятся в регионах ПФО. По прогнозам, общий объем инвестиций в моногорода с новым статусом до 2027 года превысит 45 млрд рублей, ожидается создание около 11 тысяч рабочих мест. Как отмечается, «сразу три ТОР появится в Башкортостане, две — в Нижегородской области, по одной — в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областях». Самой мощной ТОР и с точки зрения инвестиций — 13,3 млрд рублей, и по количеству рабочих мест — 2500 — обещает стать удмуртский Глазов. На втором месте по инвестициям (8 млрд рублей) — башкирский Белорецк. «Там планируется создание производств по переработке овощей, выпуску гиперпрессованного кирпича, стальных и чугунных полуфабрикатов, рессор для автомобилей и прицепов, молочной продукции увеличенных сроков годности», — информировала газета. Также особый экономический статус присвоен башкирским городам Нефтекамск и Благовещенск. Планируемый объем инвестиций – 4 млрд и 7 млрд рублей соответственно.
Писали ли башкирские прокуроры письмо с жалобами? Ответ на этот вопрос ищут «Новые Известия». Как сообщает газета, в распоряжение журналистов одного из башкирских изданий попало письмо на имя генпрокурора России Юрия Чайки. «В нем говорится о довольно тяжелом положении дел в прокуратуре республики. Однако прокуроры, якобы подписавшие это письмо, утверждают, что ничего о нём не знают», — рассказали в газете. В частности, в письме говорится «о коррупционных связях нынешнего прокурора Башкирии Андрея Назарова и требовании немедленно отправить его в отставку. Также в нем подвергается критике кадровая политика ведомства». Сообщается, что «письмо написано довольно в эмоциональной форме на трех листах, под ним стоят подписи якобы семи прокуроров, но без инициалов». При этом, как выяснили в «НИ», прокурор Татышлинского района Башкирии «видел лишь последнюю страничку письма, но не знает, о чём оно целиком». «Прокурор Аургазинского района сказал, что тоже ничего не знает об этом заявлении». «Прокурор города Сибая тоже отрицает свою подпись и говорит, что по данному случаю сотрудниками службы безопасности будет проведена проверка», говорится в «Новых Известиях».
Впервые на море. Первую группу детей из башкирского Сибая, где сложилась сложная экологическая обстановка, разместили в крымском санатории, передает РИА Новости, пояснив, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе визита в Башкирию пригласил бесплатно отдохнуть в санаториях региона 500 детей из Сибая.
Как рассказал агентству представитель мэрии Сибая «первая группа детей из Башкирии размещена в евпаторийском санатории "Мечта". Оздоровление пройдут 250 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Дети впечатлены приемом и отличной погодой. Большинство из них впервые увидели море».
Сообщается, что школьники пробудут в Крыму две недели. А следующие 250 школьников вылетят в Крым 10 марта. «Именно евпаторийские здравницы специализируются на приеме детей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей», — пояснили в РИА Новости.
С ноября 2018 года в нерабочем карьере УГОК в башкирском Сибае тлеет руда, загрязняя воздух. На месте ведутся аварийные работы, специалисты планируют затопить карьер до 20 марта, рассказали в агентстве.
После драки. РЕН ТВ передает, что «родные пострадавших от избиения полицией в Башкирии заявили о попытках замять дело». Как сообщается, «в избиении в ночном клубе в Башкирии оказались замешаны четверо полицейских». Журналисты телеканала встретились с пострадавшими и выяснили подробности. По их словам, «дело пытаются замять всеми способами, даже деньги предлагали». Также РЕН ТВ удалось узнать, что после конфликта в баре в отдел забрали не зачинщиков драки, а потерпевших: «с разбитыми носами, с окровавленными лицами и одеждой. С ними работают дознаватели, до утра держат в участке, а зачинщика потасовки — коллегу-патрульного, его друзей-сослуживцев, которые тоже принимали участие в драке, почему-то задерживать не стали», выяснил журналист телеканала. Сейчас полиция проводит проверку, при этом занимаются этим сотрудники того же отдела, в котором служат полицейские-драчуны.
Однако в местном УВД уже заявили: «если подтвердится, что это их сотрудники затеяли побоище в клубе, увольнение — меньшее, что ждет провинившихся», рассказали на РЕН ТВ.
«Рок хоронят дольше, чем я живу!» Победитель ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» солист рок-группы из Уфы Lumen Рустэм «Тэм» Булатов рассказал корреспонденту «Национальной службы новостей», почему у группы нет табу на исполнение старых композиций, какие концерты посещает музыкант в свободное время, чем Уфа лучше Москвы и почему он не видит смысла покидать родной город. По словам Булатова, «кто бы что ни говорил, с рок-музыкой всё классно! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не всё равно», — поделился он.
«Сегодня вы одни из немногих, кто, добившись определённого успеха, остаётся в родном городе, если это не Москва и не Санкт-Петербург. Большинство тянется в одну из столиц. С чем связано ваше решение остаться?» — спросил корреспондент НСН. «Я не понимаю, что нам делать в Москве или в Петербурге…. Наши слушатели с нами ровно по одной причине — им нравится наше творчество. Я не вижу смысла перебираться из любимого города, где огромное число людей, без которых мне будет трудно жить...», — сказал «Тэм» Булатов и пожелал «Чартовой дюжине», рок-музыке и самим слушателям «просто жить, радоваться и не слушать всякие глупости о том, что рок умирает. Его хоронят уже дольше, чем я живу», — говорит солист рок-группы из Уфы.
«Хорошо, что завершили чемпионат победой». Так считает главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин. Как он прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:2 ) в матче КХЛ 20 февраля, приводит Матч ТВ. «Хорошая и боевая игра была. Понравилось, как играли в равных составах, но чуть не удалась игра в меньшинстве и в большинстве — в этих компонентах перед плей-офф надо еще доработать, найти «золотую середину», чтобы решать матчи в таких моментах… Хорошо, что дома закончили победой, думаю, что это всем приятно. Готовимся к плей-офф — там все с нуля, все в одинаковом положении», — сказал Цулыгин.
«Салават Юлаев» провел свой последний матч в КХЛ текущего сезона и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ от Восточной конференции, отметили на Матч ТВ.