Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Чем Уфа лучше Москвы и как «Салават» закончил дома победой Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Российские политики обсуждают послание Владимира Путина Федеральному собранию. О том, что в Башкирии вызовет добрый отклик, рассказал руководитель республики Радий Хабиров.

Отклики на послание Путина. Как сообщили на Первом канале﻿, «первые отклики на послание президента последовали практически сразу после того, как Владимир Путин закончил свою речь». Представители различных министерств и ведомств, главы регионов рассказали о том, что будет сделано в ближайшее время для реализации задач, поставленных главой государства в послании. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «судя по посланию, есть ощущение, что мы вышли из кризисной ситуации, вышли достойно, и теперь есть возможность обратить пристальное внимание на проблемы внутренней политики, на проблемы повседневной жизни россиян».

«То, что в нашей республике вызовет добрый отклик, это ипотечные каникулы. Поэтому в тех случаях, когда человек в силу тех или иных причин лишается дохода, ипотечные каникулы то, что нам нужно», — приводит «Первый канал» слова врио главы Башкирии Радия Хабирова.

ПроТОРили дорожку. «Российская газета» пишет, что моногорода ПФО получат новый импульс развития за счет особого экономического статуса. Ранее премьер-министр РФ подписал постановления о создании в стране территорий опережающего социально-экономического развития, при этом 9 из них появятся в регионах ПФО. По прогнозам, общий объем инвестиций в моногорода с новым статусом до 2027 года превысит 45 млрд рублей, ожидается создание около 11 тысяч рабочих мест. Как отмечается, «сразу три ТОР появится в Башкортостане, две — в Нижегородской области, по одной — в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской и Самарской областях». Самой мощной ТОР и с точки зрения инвестиций — 13,3 млрд рублей, и по количеству рабочих мест — 2500 — обещает стать удмуртский Глазов. На втором месте по инвестициям (8 млрд рублей) — башкирский Белорецк. «Там планируется создание производств по переработке овощей, выпуску гиперпрессованного кирпича, стальных и чугунных полуфабрикатов, рессор для автомобилей и прицепов, молочной продукции увеличенных сроков годности», — информировала газета. Также особый экономический статус присвоен башкирским городам Нефтекамск и Благовещенск. Планируемый объем инвестиций – 4 млрд и 7 млрд рублей соответственно.

Писали ли башкирские прокуроры письмо с жалобами? Ответ на этот вопрос ищут «Новые Известия». Как сообщает газета, в распоряжение журналистов одного из башкирских изданий попало письмо на имя генпрокурора России Юрия Чайки. «В нем говорится о довольно тяжелом положении дел в прокуратуре республики. Однако прокуроры, якобы подписавшие это письмо, утверждают, что ничего о нём не знают», — рассказали в газете. В частности, в письме говорится «о коррупционных связях нынешнего прокурора Башкирии Андрея Назарова и требовании немедленно отправить его в отставку. Также в нем подвергается критике кадровая политика ведомства». Сообщается, что «письмо написано довольно в эмоциональной форме на трех листах, под ним стоят подписи якобы семи прокуроров, но без инициалов». При этом, как выяснили в «НИ», прокурор Татышлинского района Башкирии «видел лишь последнюю страничку письма, но не знает, о чём оно целиком». «Прокурор Аургазинского района сказал, что тоже ничего не знает об этом заявлении». «Прокурор города Сибая тоже отрицает свою подпись и говорит, что по данному случаю сотрудниками службы безопасности будет проведена проверка», говорится в «Новых Известиях».

Впервые на море. Первую группу детей из башкирского Сибая, где сложилась сложная экологическая обстановка, разместили в крымском санатории, передает РИА Новости, пояснив, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе визита в Башкирию пригласил бесплатно отдохнуть в санаториях региона 500 детей из Сибая.

Как рассказал агентству представитель мэрии Сибая «первая группа детей из Башкирии размещена в евпаторийском санатории "Мечта". Оздоровление пройдут 250 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Дети впечатлены приемом и отличной погодой. Большинство из них впервые увидели море».

Сообщается, что школьники пробудут в Крыму две недели. А следующие 250 школьников вылетят в Крым 10 марта. «Именно евпаторийские здравницы специализируются на приеме детей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей», — пояснили в РИА Новости.

С ноября 2018 года в нерабочем карьере УГОК в башкирском Сибае тлеет руда, загрязняя воздух. На месте ведутся аварийные работы, специалисты планируют затопить карьер до 20 марта, рассказали в агентстве.

После драки. РЕН ТВ передает, что «родные пострадавших от избиения полицией в Башкирии заявили о попытках замять дело». Как сообщается, «в избиении в ночном клубе в Башкирии оказались замешаны четверо полицейских». Журналисты телеканала встретились с пострадавшими и выяснили подробности. По их словам, «дело пытаются замять всеми способами, даже деньги предлагали». Также РЕН ТВ удалось узнать, что после конфликта в баре в отдел забрали не зачинщиков драки, а потерпевших: «с разбитыми носами, с окровавленными лицами и одеждой. С ними работают дознаватели, до утра держат в участке, а зачинщика потасовки — коллегу-патрульного, его друзей-сослуживцев, которые тоже принимали участие в драке, почему-то задерживать не стали», выяснил журналист телеканала. Сейчас полиция проводит проверку, при этом занимаются этим сотрудники того же отдела, в котором служат полицейские-драчуны.

Однако в местном УВД уже заявили: «если подтвердится, что это их сотрудники затеяли побоище в клубе, увольнение — меньшее, что ждет провинившихся», рассказали на РЕН ТВ.

«Рок хоронят дольше, чем я живу!» Победитель ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» солист рок-группы из Уфы Lumen Рустэм «Тэм» Булатов рассказал корреспонденту «Национальной службы новостей», почему у группы нет табу на исполнение старых композиций, какие концерты посещает музыкант в свободное время, чем Уфа лучше Москвы и почему он не видит смысла покидать родной город. По словам Булатова, «кто бы что ни говорил, с рок-музыкой всё классно! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не всё равно», — поделился он.

«Сегодня вы одни из немногих, кто, добившись определённого успеха, остаётся в родном городе, если это не Москва и не Санкт-Петербург. Большинство тянется в одну из столиц. С чем связано ваше решение остаться?» — спросил корреспондент НСН. «Я не понимаю, что нам делать в Москве или в Петербурге…. Наши слушатели с нами ровно по одной причине — им нравится наше творчество. Я не вижу смысла перебираться из любимого города, где огромное число людей, без которых мне будет трудно жить...», — сказал «Тэм» Булатов и пожелал «Чартовой дюжине», рок-музыке и самим слушателям «просто жить, радоваться и не слушать всякие глупости о том, что рок умирает. Его хоронят уже дольше, чем я живу», — говорит солист рок-группы из Уфы.

«Хорошо, что завершили чемпионат победой». Так считает главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин. Как он прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (3:2 ) в матче КХЛ 20 февраля, приводит Матч ТВ. «Хорошая и боевая игра была. Понравилось, как играли в равных составах, но чуть не удалась игра в меньшинстве и в большинстве — в этих компонентах перед плей-офф надо еще доработать, найти «золотую середину», чтобы решать матчи в таких моментах… Хорошо, что дома закончили победой, думаю, что это всем приятно. Готовимся к плей-офф — там все с нуля, все в одинаковом положении», — сказал Цулыгин.

«Салават Юлаев» провел свой последний матч в КХЛ текущего сезона и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ от Восточной конференции, отметили на Матч ТВ.