Фото: Ксения Калинина Долгота дня к концу февраля увеличится на 3,5 часа Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Долгота дня после дня зимнего солнцестояния к концу февраля увеличивается на три с половиной часа, а за месяц продолжительность дня возрастает на 1 час 54 минуты. По информации уфимского планетария, в полдень Солнце все выше поднимается над горизонтом, и его полуденная высота увеличивается за месяц на 9 градусов.

«Максимальной полуденной высоты Солнце в Уфе достигает в день летнего солнцестояния — 21 июня, минимальной – в день зимнего солнцестояния — 21 декабря», — сообщили в планетарии.

Полуденная высота Солнца – это максимальная высота Солнца над горизонтом в полдень. Солнечный полдень – момент времени, когда видимый центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится над точкой юга.