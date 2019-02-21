ГИБДД Уфы проводит массовые проверки автомобилистов
ГИБДД Уфы проводит массовые проверки автомобилистов Фото: Ксения Калинина
УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Госавтоинспекция Уфы 21 февраля проводит массовые проверки водителей. В рамках этих мероприятий сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.
Рейдовые мероприятия необходимы для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, отметили в ведомстве.