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21 февраля Четверг

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ГИБДД Уфы проводит массовые проверки автомобилистов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Уфы проводит массовые проверки автомобилистов Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Госавтоинспекция Уфы 21 февраля проводит массовые проверки водителей. В рамках этих мероприятий сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.

Рейдовые мероприятия необходимы для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД, отметили в ведомстве.

Теги: ГИБДД, рейды
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