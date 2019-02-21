Фото: Олег Яровиков Башкирия заняла 7 место по количеству отслуживших в армии мужчин Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ходе опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter накануне Дня защитники Отечества, выяснилось, как российские соискатели-мужчины относятся к службе в армии. По данным опроса, в свое время долг родине отдали 75% соискателей-мужчин из Башкирии. Это выше среднего показателя по России на 13%. В региональном рейтинге республика заняла седьмое место (в лидерах — Архангельская область, 82%). Доля соискателей, отслуживших в армии, выше всего в профессиональных сферах «Домашний персонал» (94%), «Безопасность» (86%), «Транспорт, логистика» (78%), «Рабочий персонал» (77%) и «Добыча сырья» (75%). Ниже всего — в сферах «Консультирование» (40%), «Наука, образование» (45%), «ИТ, интернет» (50%), «Маркетинг, реклама, PR» (50%) и «Бухгалтерия, финансы» (51%). 69% соискателей из Башкирии считают, что сам факт прохождения службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности. Эта доля закономерно выше среди тех, кто служил в армии, и заметно ниже среди тех, кто не служил. 12% признались, что им армейское прошлое скорее мешает.

«Любопытно, что среди тех мужчин региона, которые прошли армию, всего 17% считают, что полученные на службе навыки в работе никак не помогают. Большинство (79%) отмечают, что этот опыт так или иначе оказался полезным. Если же посмотреть на профессиональную принадлежность, то чаще всего армейские навыки пригождаются специалистам сферы безопасности, высшему менеджменту и госслужащим, реже всего — ученым и преподавателям, ИТ-специалистам и маркетологам», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Впрочем, компании Башкирии интересуются этим моментом из биографии своих подчиненных весьма умеренно. Только 36% мужчин сказали, что работодатели часто спрашивали их о службе в армии, еще 22% сообщили, что сталкиваются с таким вопросом время от времени, а 39% — довольно редко.