Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа" В уфимском центре клиентам предлагают лечение от выдуманных болезней Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа"

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Центр здоровья» в Советском районе Уфы предлагает своим клиентам вылечить несуществующие болезни. Причем за, так называемое, «лечение» нужно заплатить немалую сумму. А если денег нет, то прямо в офисе центра оформят кредит.

Телеканал «Вся Уфа» провел собственное расследование. Врачи клиники, по словам бывшей сотрудницы, выдумывали пациентам болезни и вылечить их предлагали только в этом «Центре здоровья».

По данным телеканала, несколько уфимцев уже лишились из-за подобного обмана больших денег. В полицию пострадавшие уже написали заявления, чтобы наказать не только псевдоврачей, но и владельцев.