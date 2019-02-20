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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Игроки ФК «Уфа» с супругой врио главы Башкирии навестили воспитанников детского дома

ОБЩЕСТВО
Фото: ФК &quot;Уфа&quot;

Фото: ФК &quot;Уфа&quot;

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Футбольный клуб «Уфа» и супруга врио Главы Башкирии Каринэ Хабирова навестили воспитанников уфимского детского дома №9.

Старший тренер школы ФК «Уфа» Сергей Томаров, полузащитник Андрей Власов и вратарь Алексей Чернов пришли к детям с подарками: мячи и фирменные футболки башкирской команды пополнили копилку детского дома.

«Футболисты провели показательный мастер-класс и рассказали ребятам много интересного об игре №1», — сообщили в пресс-службе «Уфы».

Напомним, 3 марта команда Дмитрия Кириченко проведет первый матч второй части чемпионата РПЛ с московским «Динамо».

Теги: ФК Уфа, Каринэ Хабирова, детский дом
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