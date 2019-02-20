Когда в Башкирии появилась башкирская литература

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Почему в Башкирии стеллажи, предназначенные для башкирской литературы, долгое время пустовали и когда в республике появились книги на национальных языках. Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в марте 1949 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Теперь даже как-то странно кажется, но это факт – стеллажи, предназначенные для башкирской литературы, долгое время после революции совершенно пустовали в Книжной палате БАССР. На них нечего было ставить, потому что башкирской литературы еще не было, она не успела родиться», — пишут в газете и отмечают, что «на башкирском языке не было ни одной книги».

За тридцать лет существования Советской Башкирии, к 1949 году, общий тираж книг, изданных на башкирском, татарском, русском, марийском и чувашском языках, составлял уже более 31 миллиона экземпляров. Из них на башкирском языке были изданы 3 634 книги с тиражом в 18 миллионов экземпляров.

Как сообщается, на башкирский язык переводились классики русской литературы, учебники, техническая литература, а также произведения классиков марксизма-ленинизма. «Например, сочинения Ленина и Сталина на башкирском и татарском языках издавались 114 раз с общим тиражом в 1,5 миллиона экземпляров».

В газете также рассказали, что «до революции на всю Уфимскую губернию издавались лишь две-три газеты», при этом «на башкирском языке не издавалось ни одной». К марту 1949 года в республике выходила 21 башкирская газета. В целом из 109 газет, выпускаемых тогда в республике, на русском языке издавалось 57; на татарском – 27, на марийском – 2, на чувашском – 2, на удмуртском – одна газета.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.