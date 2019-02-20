В Уфе пройдут семинары для молодежи по еврейским лайфхакам
УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
21-24 февраля в Уфе пройдут семинары для молодежи по еврейскому лайф-коучингу. Организатор серии региональных семинаров ZOOM — еврейское молодежное движение YAHAD.
«Такие форумы проходят во всех регионах страны. Недавно они прошли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Мы решили, что форум Уральского федерального округа нужно провести в Уфе. С целью показать всем студентам, молодежи из разных городов УрФО и ПФО, как наша республика процветает, как она комфортна для проживания людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал главный раввин Башкирии Дан Кричевский.
Семинары включают в себя лекции по еврейской традиции и истории, тренинги и мастер-классы различных направлений и развлекательную программу. В семинарах примет участие молодежь из 10 городов Поволжья.
«Приедут коучи, раввины, которые в неформальном разговоре преподнесут еврейские традиции с элементами еврейских лайфхаков. Запланированы мастер-классы для будней и отдыха, ярмарка творческих мастерских, благотворительный аукцион», — рассказала одна из вожатых семинара в Уфе Маргарита Коган.
Регистрация на zoom.yahad.ru
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