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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдут семинары для молодежи по еврейским лайфхакам

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21-24 февраля в Уфе пройдут семинары для молодежи по еврейскому лайф-коучингу. Организатор серии региональных семинаров ZOOM — еврейское молодежное движение YAHAD.

«Такие форумы проходят во всех регионах страны. Недавно они прошли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Мы решили, что форум Уральского федерального округа нужно провести в Уфе. С целью показать всем студентам, молодежи из разных городов УрФО и ПФО, как наша республика процветает, как она комфортна для проживания людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал главный раввин Башкирии Дан Кричевский.

Семинары включают в себя лекции по еврейской традиции и истории, тренинги и мастер-классы различных направлений и развлекательную программу. В семинарах примет участие молодежь из 10 городов Поволжья.

«Приедут коучи, раввины, которые в неформальном разговоре преподнесут еврейские традиции с элементами еврейских лайфхаков. Запланированы мастер-классы для будней и отдыха, ярмарка творческих мастерских, благотворительный аукцион», — рассказала одна из вожатых семинара в Уфе Маргарита Коган.

Регистрация на zoom.yahad.ru

Теги: семинар
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