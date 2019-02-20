В России на борьбу с онкологией в ближайшие 6 лет направят 1 трлн рублей
В России на борьбу с онкологией в ближайшие 6 лет направят 1 трлн рублей Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Один триллион рублей будет направлен из федерального бюджета в ближайшие шесть лет на борьбу с онкологией. Об этом заявил президент России, выступая с Посланием Федеральному Собранию. По его словам, принципиальное значение в борьбе с онкологией по-прежнему имеет ранняя диагностика. При этом в обязательном порядке нужно дать возможность записаться на прием, выбрать удобное время. «С диагнозом лейкоз сегодня выздоравливает более 80 процентов детей, а раньше болезнь была практически неизлечима, не было технологий. Приходилось искать помощи за рубежом», — отметил Путин. При этом, по словам главы государства, в системе здравоохранения остается еще много проблем. У граждан России большинство претензий к первичному блоку — поликлиникам.
«До сих пор в некоторых населенных пунктах просто сложно попасть к врачу. До конца 2020 года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания сокращается в 3-4 раза. Но таких поликлиник очень мало. Они исключение из правил. С учетом лучших региональных практик, поручаю правительству разработать стандарт «бережливых поликлиник». В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. При этом важно, чтобы не просто вывеска появилась, но, чтобы люди почувствовали бережное отношение к себе со стороны государства», — сказал Владимир Путин.Президент России также предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также смогли бы получить единовременную выплату тем врачам, кто уехал работать в малые населенные пункты: 500 тысяч рублей — для фельдшеров и 1 млн рублей — для врачей.