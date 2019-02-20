Фото: Олег Яровиков В России на борьбу с онкологией в ближайшие 6 лет направят 1 трлн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Один триллион рублей будет направлен из федерального бюджета в ближайшие шесть лет на борьбу с онкологией. Об этом заявил президент России, выступая с Посланием Федеральному Собранию. По его словам, принципиальное значение в борьбе с онкологией по-прежнему имеет ранняя диагностика. При этом в обязательном порядке нужно дать возможность записаться на прием, выбрать удобное время. «С диагнозом лейкоз сегодня выздоравливает более 80 процентов детей, а раньше болезнь была практически неизлечима, не было технологий. Приходилось искать помощи за рубежом», — отметил Путин. При этом, по словам главы государства, в системе здравоохранения остается еще много проблем. У граждан России большинство претензий к первичному блоку — поликлиникам.

«До сих пор в некоторых населенных пунктах просто сложно попасть к врачу. До конца 2020 года медпомощь должна стать доступной во всех населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Сейчас в ряде регионов реализуется проект «Бережливая поликлиника». В результате время ожидания сокращается в 3-4 раза. Но таких поликлиник очень мало. Они исключение из правил. С учетом лучших региональных практик, поручаю правительству разработать стандарт «бережливых поликлиник». В 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. При этом важно, чтобы не просто вывеска появилась, но, чтобы люди почувствовали бережное отношение к себе со стороны государства», — сказал Владимир Путин.

Президент России также предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также смогли бы получить единовременную выплату тем врачам, кто уехал работать в малые населенные пункты: 500 тысяч рублей — для фельдшеров и 1 млн рублей — для врачей.