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В Уфе стартуют курсы русского языка для подготовки к Тотальному диктанту

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе стартуют курсы русского языка для подготовки к Тотальному диктанту Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 21 февраля начинаются курсы «Русский по четвергам». Они будут проводиться в рамках подготовки к Тотальному диктанту еженедельно каждый четверг и продлятся до 11 апреля.

«Материалы специально разрабатываются Экспертным советом Тотального диктанта с учетом особенностей текста этого года, чтобы каждый участник мог подготовиться к акции заранее», — сообщила уфимский соорганизатор образовательной акции Альфия Кутлуева.

Желающих приглашают в Центральную городскую библиотеку по адресу: ул. Комсомольская, 138 с 18.20 до 20.00 часов. Проводить занятия будет Андрей Иосифович Блинов, учитель русского языка и литературы высшей категории лицея № 93, автор пособий для подготовки к ЕГЭ.

Если нет возможности присутствовать очно, в марте состоятся вебинары занятий. Для тех, кто желает подготовиться онлайн, в соцсетях и на городской странице на сайте акции будет размещена ссылка.

Написание Тотального диктанта в 2019 году запланировано на 13 апреля. Автор текста — писатель, журналист «Российской газеты» Павел Басинский.

Теги: тотальный диктант
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