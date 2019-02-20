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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане ужесточат требования экологического кодекса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане ужесточат требования экологического кодекса Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкортостана намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании изменения в экологический кодекс республики.

По словам спикера регионального парламента Константина Толкачева, они нацелены на совершенствование механизмов защиты окружающей среды, оперативное выявление виновников загрязнений, усиление мер ответственности за подобные нарушения.

«Основная наша задача – улучшить экологическую обстановку в республике, предотвратить возможные экологические бедствия. На фоне ситуации в Сибае подобные изменения в экологический кодекс обретают особую актуальность, — прокомментировал председатель Госсобрания. — Проектом закона предусмотрено, что объекты первой категории, оказывающие негативное экологическое воздействие, должны быть оснащены автоматической системой учета выбросов вредных веществ и передачи этих данных в государственный реестр объектов, загрязняющих окружающую среду. Это необходимо для объективного выявления источников загрязнения. Законопроектом также вводится более жесткий порядок платы за негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются методы экономического стимулирования предприятий, применяющих новые технологии, снижающие экологический ущерб. Вводится новая статья, устанавливающая лиц, обязанных возмещать ущерб за вред окружающей среде в результате сброса вредных веществ в систему водоснабжения».

Теги: экологический кодекс, Госсобрание РБ
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