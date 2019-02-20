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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе общественники предлагают проводить субботники в заброшенных памятниках архитектуры

ОБЩЕСТВО
Дом Бухартовского
Фото: Валерий Шахов

В Уфе общественники предлагают проводить субботники в заброшенных памятниках архитектуры Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе общественники предлагают проводить субботники в заброшенных памятниках архитектуры.

С таким предложением выступила правозащитница Эльза Маулимшина. Она считает, что спасти здания с вековой историей можно, воспользовавшись теорией разбитых окон, когда при виде какого-нибудь беспорядка люди перестают вести себя цивилизованно и начинают гадить.

Тому подтверждение факты разгромов во многих расселенных и заброшенных объектах культурного наследия в Уфе. Например, в дом Бухартовского через открытые окна спокойно пролезают бомжи, ночуют здесь. Вскрыты полы, все разломано и перевернуто. Нередко в таких строениях возникают пожары.

«Для начала необходимо навести в них порядок: где-то законсервировать здание, где-то элементарно еженедельно обходить здания и выявлять факты сломанных окон. Можно организовать в них субботники по уборке мусора, убрать фанфурики, окурки, разбитую посуду, пустые консервные банки, матрасы. Чтобы каждый расселенный объект культурного наследия смог дождаться своего инвестора, который его реставрирует», — обращается к горожанам Эльза Маулимшина.

Общественница призывает на помощь не только неравнодушных граждан, но и городскую администрацию. Начать предлагает с уборки мусора в усадьбе Бухартовского.

Теги: исторические здания
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