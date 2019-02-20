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Уфимец спас совенка от стаи ворон

ОБЩЕСТВО
Фото: Иван Строганов

Уфимец спас совенка от стаи ворон Фото: Иван Строганов

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Житель Уфы Иван Строганов нашел птенца совы и ищет для него реабилитационный центр.

Совенок накануне вечером, около 17 часов в микрорайоне Затон, ударился в оконное стекло. По словам Ивана, здесь часто встречают сов.

«Стая ворон загнала маленького совенка, спасаясь от них, он ударился об оконное стекло и упал в сугроб. Вороны окружили птенца, я пробрался к нему через глубокий снег, завернул в куртку и отвез к ветеринару. Сейчас поеду забирать, после чего отдам волонтерам, если они смогут обеспечить ему все необходимое. Мне важно, чтобы его выходили», — сообщил Иван Строганов.

Он уточнил, что таких реабилитационных центров в Уфе нет, здесь работают только волонтеры. Специалисты по реабилитации птиц есть в Казани.

Ветеринары после осмотра сообщили, что птица — длиннохвостая неясыть, возраст — около года. Переломов у птенца нет, но есть ушиб.

Теги: птицы
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