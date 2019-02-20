Башкирия в федеральных СМИ: Сколько накопили на случай ЧС и зачем сибайцы идут в суды

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На случай крупных чрезвычайных ситуаций регионы России накопили почти 94 миллиарда рублей. Башкирия по денежным запасам на случай ЧС находится на третьем месте в стране.

На всякий случай. Как информирует РИА Новости, общий объем накопленных финансовых резервов в российских регионах для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 31% (на 29,323 млрд) и составил 93,606 млрд рублей. Отмечается, что увеличение произошло в основном за счет резерва финансовых ресурсов Москвы, который составил 60 млрд рублей. Далее следуют Ростовская область (5,17 млрд), Башкирия (4,58 млрд), Краснодарский край (2,78 млрд) и Татарстан (2,31 млрд). Наименьшие денежные запасы на случай ЧС имеют Псковская, Новгородская области и Еврейская автономная область — по 5 млн рублей. По данным МЧС РФ, в четвертом квартале 2018 года российские регионы израсходовали 12,25 млрд рублей из резервных фондов на противопаводковые и противопожарные мероприятия, ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим, рассказали в агентстве.

Награды нашли героев. «Вести.ру» передали, что высоких наград Республики Башкортостан за профессионализм и мужество удостоен экипаж пассажирского лайнера Ту-204, посадивший в Уфе самолет с горящим двигателем летом 2018 года. В сюжете говорится, что командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот и бортинженер награждены орденом Салавата Юлаева. Бортпроводники удостоены Почетной грамоты республики. «Благодаря вам двести два пассажира, в том числе сорок один ребенок, остались живы», — отметил на церемонии спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

«Вести.ру» напомнили, что ЧП произошло 22 августа. У самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи, в воздухе загорелся двигатель. Пилотам удалось совершить аварийную посадку в уфимском аэропорту. Благодаря слаженным профессиональным действиям экипажа никто не пострадал.

На прошлой неделе в Уфе также аварийно сел самолет из Китая. Как сообщила Национальная служба новостей, грузовой Ил-76 из китайского Шэньяна с девятью членами экипажа и грузом на борту приземлился в аэропорту Уфы, не спустив одно шасси. При этом тоже никто не пострадал.

Жители Сибая обращаются в суды из-за смога. Как передали на радиостанции «Эхо Москвы», «все это из-за горящего поблизости карьера – одного из самых больших в мире». «В суд направлены иски к Учалинскому горно-обогатительному комбинату, которому принадлежит законсервированный карьер. Люди требуют компенсации вреда здоровью, сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров», — говорится в материале и уточняется: «чтобы справиться с тлением медно-колчеданной руды, карьер собираются затопить».

ИА REGNUM по этой теме продолжает, что к решению проблемы подключился полпред президента в ПФО Игорь Комаров. «Получили четкий ответ от руководства УГОК по ликвидации этой ситуации, определились по срокам, что эти очаги загрязнения будут ликвидированы до конца марта», — заявил он в Уфе.

INTERFAX.RU также оповещает, что «власти пообещали решить проблему смога в башкирском Сибае до конца марта».

В списках не значилась. «Известия» пишут, что в Башкирии учителей наказали за оставление второклассницы на морозе. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Оказалось, педагоги не пустили второклассницу в автобус, так как ее не было в списках для подвоза. В итоге ребенок пешком добирался до дома на другом конце населенного пункта, рассказали в издании. Мать школьницы в связи с произошедшим обратилась в прокуратуру. В результате «учителя привлечены к дисциплинарной ответственности, маршрут школьного автобуса и списки детей, подлежащих подвозу, пересмотрены», рассказали в газете.

В Екатеринбурге открылась выставка к 100-летию Башкирии. Межрегиональная этнографическая выставка традиционной культуры башкир «Мой край, возлюбленный навек...», посвященная 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая Карима, открылась в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала в Екатеринбурге, информировал ТАСС. Как отмечается, «в экспозицию выставки вошли редкие и ценные для многих поколений экспонаты: музыкальные инструменты и предметы быта, национальные костюмы и книги, старинные и современные фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства, древнее жилище кочевников (юрта), атмосфера которого непременно поможет посетителям выставки прочувствовать кочевую жизнь башкирских племен». В агентстве уточнили, что экспозиция продлится до 15 апреля.

Метр с размахом. «Российская газета» узнала, где в стране стали брать больше денег на покупку квартир. Как выяснилось, самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья. Так, в столице за прошлый год было выдано 88 тысяч ипотечных кредитов. Также в число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Среди аутсайдеров по числу кредитов Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Чечня. Меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии — всего 195 кредитов, свидетельствует исследование. Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35% (с 1,08 до 1,47 миллиона). А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49%, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей против 2,021 триллиона годом ранее, отмечается в «РГ».

О переходе Джанаева в «Уфу». Матч ТВ передает, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в стадии переговоров с вратарем Сосланом Джанаевым. «Мы не ведем переговоры с Джанаевым. Можно ли сказать, что Сослана не будет в команде в это трансферное окно? Никогда не говори никогда. Еще есть три дня. Вдруг будут подходящие для всех сторон условия? Но еще раз повторюсь — на сегодняшний день переговоров не ведем», — цитирует Газизова спортивный телеканал.

Ранее появилась информация, что бывший вратарь «Рубина» может продолжить карьеру в «Уфе».