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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимцам предлагают выйти на уборку снега

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Советского района г.Уфы

Уфимцам предлагают выйти на уборку снега Фото: администрация Советского района г.Уфы

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцам предлагают выйти на уборку снега и помочь коммунальным службам в очистке дворов. В последние дни в городе выпало большое количество осадков.

Администрация Советского района столицы объявила «Снежный флешмоб». Сегодня чиновники выйдут расчищать дороги и тротуары, ведущие в образовательные учреждения

Горожан просят присоединиться к акции и почистить у себя во дворе подходы к детским площадкам и парковки.

Ранее вице-мэр Салават Хусаинов призвал подчиненных за два дня навести порядок с уборкой снега на улицах, во дворах и тротуарах.

Теги: уборка снега
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