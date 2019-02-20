Председателем Уфимского федерального исследовательского центра РАН избран Ахат Мустафин

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе состоялись выборы председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Они прошли в форме собрания трудового коллектива научного учреждения. В бюллетень для голосования были включены четыре кандидатуры: доктор биологических наук, профессор Олег Логинов; доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан Ахат Мустафин; доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Алексей Николенко; доктор географических наук, профессор, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Псянчин.

Как сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь УФИЦ РАН Алим Ахмадеев, выборы прошли в два тура. Во второй тур вышли Ахат Мустафин и Алексей Николенко. По итогам второго тура большинством голосов на должность председателя Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук избран Ахат Мустафин.

Ахат Газизьянович Мустафин родился 21 января 1957 года в деревне Кульчурово Баймакского района Башкирской АССР. В 1979 году окончил Башкирский государственный университет.

После окончания университета с 1980 по 1985 годы работал научным сотрудником Башкирского сельскохозяйственного института.

В 1985-1999 гг. — инженер, младший, старший, ведущий научный сотрудник БФАН СССР (Института органической химии УНЦ РАН).

В 1999-2000 гг. — доцент, профессор Башкирского аграрного университета.

В 2000-2002 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РБ по науке, высшему и среднему профессиональному образованию.

В 2002-2004 гг. — заместитель министра образования РБ.

С 2004 г. — вице-президент Академии наук Республики Башкортостан.

С января 2007 года по настоящее время заведует кафедрой физической химии и химической экологии БашГУ.

В 2009 году избран действительным членом (академиком) Академии наук РБ, в 2010 году — ректором Башкирского государственного университета.

С 2013 года — продолжает заведовать кафедрой физической химии и химической экологии, являться главным научным сотрудником БашГУ.

С 2018 года по настоящее время заместитель председателя на научной работе Уфимского федерального исследовательского центра РАН.