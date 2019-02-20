Фото: УГНТУ УГНТУ начинает подготовку наноинженеров Фото: УГНТУ

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Летом 2019 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоится первый набор студентов на направление «Наноинженерия в нефтегазовой отрасли». Специалисты по наноинженерии смогут работать проектировщиками нанотехнологических материалов, технологических систем и оборудования для их получения, технологических линий по получению изделий из нанокомпозитов, разработчиками «умных материалов» в составе «умных сред», а также специалистами по безопасности в наноиндустрии.

Наноинженерия – одна из современных бурно развивающихся отраслей науки, техники и технологий. В мировой практике уникальные возможности наносистем интенсивно внедряются в медицину, электронику, машиностроение и космическую технику. Внедрение нанотехнологий в нефтегазовой отрасли вызвано многими факторами. Небольшие добавки частиц в товарные существенно продукты изменяют их эксплуатационные свойства.

В тоже время из соображений охраны окружающей среды во многих развитых странах Европы и Северной Америки принимают решение об отказе от пластиковой посуды. Это потребует в ближайшем будущем поиск альтернативного применения пластиков в различных отраслях промышленности. В первую очередь специалисты видят решение в выпуске композиционных материалов с заранее заданными, зачастую, уникальными свойствами – всё это потребует применения нанокомпозитов.

В УГНТУ ведутся исследования и разрабатываются технологии по получению композиционных материалов, в частности, этим занимаются на кафедре «Технологические машины и оборудование». Важную роль при работе со студентами уже играет 3D-печать. Студенты и аспиранты механического факультета УГНТУ разработали кейсовую технологию уроков по демонстрации нефтегазовых объектов для школьников. Каждый кейс представляет собой коробку, в которой находятся брошюра, видеодиск и пластиковый конструктор по теме. Все конструкторы студенты разработали лично и распечатали на 3D-принтере. Как правило, это модель какого-то технологического устройства. Каждый урок начинается с вводной части, затем идет небольшое видео, далее ребята решают практические задачи по рабочей тетради и собирают модель. Теперь идет речь о внедрении данного курса в программу уроков технологии в школах республики.

Проект реализуют студенты и сотрудники механического факультета в рамках факультетского Центра научно-технического творчества, задача которого – разработка и внедрение в производство технологической линии по получению расходных материалов для 3D-принтеров. Пластики для печати разрабатываются с применением наноматериалов. На кафедре «Технологические машины и оборудование» разработан также композиционный материал на основе эпоксидных смол и магнитных частиц окислов железа наноразмеров. Этот материал создается для заделки трещин в оборудовании. Испытания показали, что применение наночастиц позволяет повысить прочность композита на изгиб на 15% по сравнению с другими композитами и увеличить трещиностойкость почти втрое.

Создание в Республике Башкортостан новых современных технологий и предприятий наноиндустрии поможет сократить отток талантливой молодежи в другие регионы, считают в УГНТУ.