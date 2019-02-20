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Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора Фото: автор

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителям Башкирии начали поступать квитанции за новую коммунальную услугу — вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Некоторые абоненты заметили несоответствие данных, указанных в платёжках, с реальными показателями. Например, случается, что не совпадает информация о количестве человек, прописанных в жилом помещении.

В подобных случаях необходимо обратиться к региональному оператору с заявлением о необходимости сделать перерасчёт. Для этого потребуются паспорт c адресом прописки, справка о составе семьи или о временной регистрации.

После перерасчета в следующем месяце уже придёт платёж с вычетом суммы, которая была начислена ошибочно.

Подать документы можно:

— по электронной почте: pr@erkcufa.ru;

— по г. Уфе и Уфимскому району — через отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы;

— по Архангельскому, Белокатайскому, Благоварскому, Благовещенскому, Дуванскому, Иглинскому, Карманскалинскому, Кигинскому, Кушнаренковскому, Мечетлинскому, Нуримановскому, Салаватскому, Уфимскому, Чишминскому районам — через представительства регионального оператора по обращению с ТКО.

Архангельский — с. Архангельское, ул. Сазонова, 23, ТЦ «Урал»

Благовещенский — г. Благовещенск, ул. Седова,107

Кармаскалинский — с. Кармаскалы, ул. Садовая, 29а

Иглинский — с. Иглино, ул. Свердлова, 12, 2 этаж, каб. 28

Благоварский — с. Языково, ул. Ленина, 6

Кушнаренковский — с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1а

Белокатайский — с. Новобелокатай, ул. Советская, 130 (2 этаж)

Кигинский — с. Киги, ул. Советская, 9 (2 этаж)

Салаватский — с. Малояз, ул. Советская, 63/1, каб. 5

Чишминский — с. Чишмы, ул. Промышленная, 5, каб. 1

Уфимский — г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35

Нуримановский — с. Красная Горка, ул. Советская, 63

Дуванский — с. Месягутово, ул. Промышленная,11

Мечетлинский — с. Большеустьикинское, ул. Мира, 17а.

Заявления о перерасчете будут рассмотрены в течение 30 дней.

Теги: ТКО, вывоз мусора
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