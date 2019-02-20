Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора
Жители Башкирии могут оформить перерасчёт платы за вывоз мусора Фото: автор
УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Жителям Башкирии начали поступать квитанции за новую коммунальную услугу — вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Некоторые абоненты заметили несоответствие данных, указанных в платёжках, с реальными показателями. Например, случается, что не совпадает информация о количестве человек, прописанных в жилом помещении.
В подобных случаях необходимо обратиться к региональному оператору с заявлением о необходимости сделать перерасчёт. Для этого потребуются паспорт c адресом прописки, справка о составе семьи или о временной регистрации.
После перерасчета в следующем месяце уже придёт платёж с вычетом суммы, которая была начислена ошибочно.
Подать документы можно:
— по электронной почте: pr@erkcufa.ru;
— по г. Уфе и Уфимскому району — через отделения МУП ЕРКЦ г. Уфы;
— по Архангельскому, Белокатайскому, Благоварскому, Благовещенскому, Дуванскому, Иглинскому, Карманскалинскому, Кигинскому, Кушнаренковскому, Мечетлинскому, Нуримановскому, Салаватскому, Уфимскому, Чишминскому районам — через представительства регионального оператора по обращению с ТКО.
Архангельский — с. Архангельское, ул. Сазонова, 23, ТЦ «Урал»
Благовещенский — г. Благовещенск, ул. Седова,107
Кармаскалинский — с. Кармаскалы, ул. Садовая, 29а
Иглинский — с. Иглино, ул. Свердлова, 12, 2 этаж, каб. 28
Благоварский — с. Языково, ул. Ленина, 6
Кушнаренковский — с. Кушнаренково, ул. Рабочая, 1а
Белокатайский — с. Новобелокатай, ул. Советская, 130 (2 этаж)
Кигинский — с. Киги, ул. Советская, 9 (2 этаж)
Салаватский — с. Малояз, ул. Советская, 63/1, каб. 5
Чишминский — с. Чишмы, ул. Промышленная, 5, каб. 1
Уфимский — г. Уфа, ул. Малая Гражданская, 35
Нуримановский — с. Красная Горка, ул. Советская, 63
Дуванский — с. Месягутово, ул. Промышленная,11
Мечетлинский — с. Большеустьикинское, ул. Мира, 17а.
Заявления о перерасчете будут рассмотрены в течение 30 дней.