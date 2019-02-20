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Жители Уфы подали на конкурс по развитию общественной инфраструктуры 40 проектов

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители Уфы в 2019 году для участия в конкурсе «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» подали 40 заявок от семи районов города.

В основном проекты направлены на обустройство детских и спортивных площадок и ремонт дорог. Самые активные – жители села Нагаево. Они предложили семь проектов для реализации, сообщает пресс-служба уфимского Горсовета.

Максимальный объем субсидий, выделяемых на финансирование одного проекта из республиканского бюджета, составляет не более 1 миллиона рублей. Для их получения необходимо софинансирование из бюджета городского округа — не менее 15% и привлечение средств населения – не менее 5% от суммы субсидии. Возможно привлечение средств спонсоров. Количество заявок для участия в отборе не ограничено. Участниками конкурса могут быть ТОСы, товарищества собственников жилья, уличные комитеты, жители многоквартирного дома, избравшие совет многоквартирного дома.

В 2018 году от Уфы на конкурс было представлено 16 проектов. Десять проектов признаны победителями. Один из победивших проектов – «Ремонт дорог в деревне Зинино» не реализован по причине отсутствия поддержки со стороны спонсора.

В Калининском районе – три проекта по приобретению материалов для щебенения дорог: в микрорайоне Шакша (стоимость проекта в соответствии с заключённым контрактом 956 тыс. рублей), в деревне Карпово (стоимость проекта 994 тыс. рублей), в деревне Елкибаево (стоимость проекта 1,2 млн рублей).

В Октябрьском районе реализовано четыре проекта в селе Нагаево. Они также связаны со строительством дорог в кварталах № 25 и 27 (стоимость проекта – 1,1 млн рублей), в кварталах № 39 и 40 (стоимость проекта составила 1,1 млн рублей). В квартале № 10 заасфальтированы дороги (реализованы два проекта по 1,3 млн рублей). В Орджоникидзевском районе – два проекта: ремонт дорожного полотна в посёлке Никольский (стоимость – 1,1 млн рублей) и капитальный ремонт сетей наружного освещения в селе Вотикеево (стоимость проекта составила 941 тыс. рублей).

Общая стоимость проектов, реализованных в 2018 году, составила 10,4 млн рублей, из них 7,6 млн выделено из бюджета республики, 1,2 млн – из городского бюджета, 1,3 млн рублей составили средства населения и 297 тысяч рублей – средства спонсоров.

Теги: общество
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