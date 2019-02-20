В Башкирии синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья
В Башкирии синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода и деревья Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 20 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии днем 20 февраля местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра до 16 м/с. Температура воздуха днем -7,-12°.
«На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица», сообщают синоптики.
Прогнозируется преобладание циклонического характера погоды со снегом разной интенсивности в большинстве районов республики, временами метель при сильных порывах ветра. Температурный режим ожидается контрастным, с резкими перепадами.
По сведению Гидрометцентра России, в Башкортостан во второй декаде февраля среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 4-6° выше нормы.