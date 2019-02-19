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Плюсовая температура в Башкирии установится на третьей неделе марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Плюсовая температура в Башкирии установится на третьей неделе марта Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Температура воздуха в Башкирии в марте 2019 года будет около и выше нормы (-7 градусов). Об этом сообщается в вероятностном прогнозе Башгидрометцентра.

Согласно данным, опубликованном на портале «Гисметео», март будет разным. На первой неделе столбики термометров будут колебаться от -3 до -7 градусов. На второй потеплеет до 0. В на третьей практически установится плюсовая температура воздуха, иногда опускаясь до -1 градуса по ночам.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в 2018 году март побил рекорд 1970 года и стал самым холодным за последние 48 лет. Тогда среднемесячная температура была ниже нормы на 3,3 градуса.

Теги: прогноз погоды, март, Башкирия
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