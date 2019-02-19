Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Команда «Молодёжки ОНФ» проведет экологические рейды в Башкортостане Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участники «Молодёжки ОНФ» продолжают следить за тем, как работает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах страны. 21 и 22 февраля экологические рейды проведут в 7 регионах страны – в Башкортостане, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Тюменской, Орловской, Брянской областях. В рамках рейда пройдёт поквартирный опрос населения, будут проверены площадки для сбора мусора по адресам, откуда поступило наибольшее количество обращений на горячую линию ОНФ (8-800-555-97-76).

По итогам рейдов молодые люди размещают во дворах информационные плакаты, в которых указывают требования жителей домов к региональным операторам. В каждом регионе будет проведен повторный контроль, чтобы проследить за изменением ситуации в лучшую сторону. С 1 февраля текущего года, представители «Молодёжки ОНФ» уже совершили выезды по 100 адресам в 22 субъектах страны, посмотрели, как работают крупные полигоны и комплексы по сортировке ТКО, взяли под контроль наиболее проблемные площадки сбора мусора, пообщались с более чем 1100 жителями, в том числе с теми, кто направлял обращения на горячую линию ОНФ.

Основная задача экологических рейдов — выявить объективные проблемы, с которыми сталкиваются люди при переходе на новую систему обращения с ТКО. Кроме того, организаторы акции хотят познакомить людей с работой регионального оператора, объяснить, в чем смысл новой системы, как будут работать мусоросортировочные заводы и мусорные полигоны нового типа.