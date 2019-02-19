Фото: Госсобрание-Курултай РБ В Уфе наградили экипаж, который посадил горящий самолет Фото: Госсобрание-Курултай РБ

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе председатель Госсобрания-Курултай Башкирии Константин Толкачев и полномочный представитель республики при президенте России Роман Симандуев вручили награды пилотам и экипажу, которые посадили горящий самолет. Пассажирский Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа-Сочи загорелся после взлета в августе 2018 года.

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены почетных грамот Республики Башкортостан.

«От имени всех жителей Башкортостана выражаю вам искреннюю признательность за героизм и мастерство, проявленные в аварийной ситуации, — сказал Константин Толкачев. — Благодаря вам все 202 пассажира, в том числе 41 ребенок, находившиеся на борту, остались живы, благополучно покинули самолет, не пострадали. В современном мире авиакатастрофы, к сожалению, стали нередким явлением. За каждой из них стоят сотни человеческих жизней, каждая, как правило, оборачивается национальной трагедией. Ваш пример наглядно демонстрирует, что за счет профессионализма экипажа многих жертв можно было бы избежать».