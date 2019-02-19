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В Башкирии учителя не пустили 8-летнюю девочку в школьный автобус

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии учителя не пустили 8-летнюю девочку в школьный автобус Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инцидент произошел в селе Леуза Кигинского района Башкирии. 8-летняя девочка в ноябре 2018 года после занятий не попала в школьный автобус. По данным республиканской прокуратуры, второклассницу не пустили двое учителей, которые сопровождали учащихся по дороге домой.

«Причиной стало то, что девочка не значилась в списках детей, подлежащих подвозу. В результате 8-летний ребенок в мороз вынужден был пешком добираться до дома, расположенного на окраине села. Узнав о случившемся, ее мать написала заявление в прокуратуру», — сообщили в ведомстве.

После этого девочку включили в нужный список, директору школы внесли прокурорское представление, а учителям был сделан выговор.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что региональное министерство образования закупит 59 школьных автобусов малого класса.

Теги: школьный автобус, прокуратура
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