Фото: ИА «Башинформ» В Уфе более 1000 человек остались без света Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

19 февраля в сотне домов Демского кордона в Уфе отключили электричество. Об этом агентству «Башинформ» сообщили местные жители.

«В 6.25 утра 1000 человек остались без электроэнергии. Об аварийной ситуации оповестили все возможные службы, но все разводят руками: «Восстанавливайте сами, вы СНТ», — рассказали жители частных домов.

В республиканском МЧС пояснили, что ранним утром сотрудники городских электросетей на данном участке обнаружили признаки аварийной ситуации и отключили «рубильник». На место выехала штатная бригада электромонтеров СНТ (это порядка девяти созданных ТСЖ). На месте электрики не смогли разобраться в причинах возникшей ситуации и связались с электросетями.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники «Управления гражданской защиты» Уфы. Договоренность уже достигнута, одно ТСЖ подключено к электроэнергии. Остальные обещают подключить до конца дня.