Фото: Георгий Шишкин













Фото: Георгий Шишкин

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ряды российской армии в этом году должны пополнить 1127 контрактников из Башкирии, сообщил 19 февраля на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» военный комиссар республики Игорь Харченко.

В настоящее время отобрано 94 кандидата, что составляет 9% от задания, установленного командованием Центрального военного округа. Сейчас в вооруженных силах Российской Федерации службу по контракту проходят около пяти тысяч жителей республики. Ежегодно добровольно военную форму надевают более 1000 человек, в их числе примерно 20 женщин. В основном они идут служить на должности фельдшеров, мужчины — стрелков-гранатометчиков, водителей, водителей-механиков. Контрактники из республики служат во всех уголках Российской Федерации, основная масса — в частях центрального военного округа, также в Таджикистане, на Дальнем Востоке.

﻿«Почти 15% увольняемых в запас изъявляют желание продолжить службу по контракту. Среди них связисты, водители и электрики. Также те, кто желает пополнить ряды росгвардейцев, могут стать военнослужащими или сотрудниками подразделений специального назначения Росгвардии – ОМОН, СОБР, авиационного отряда, подразделения войскового спецназа», — рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Республике Башкортостан, полковник Александр Голуб.

Служба по контракту — это вид государственной службы, которую проходят граждане России на воинских должностях в вооруженных силах РФ. Проходят службу на должностях сержантских, солдатских. Жалование составляет от 20 тысяч рублей и более. Это зависит от выслуги лет, должности и звания. Поступившие на военную службу по контракту обеспечиваются обмундированием, бесплатным медобслуживанием, бесплатным трехразовым питанием, имеют возможности приобретения жилья по «военной ипотеке», получения заочного высшего образования, пенсионное обеспечение.

﻿«На службу по контракту могут идти граждане России и иностранные граждане в возрасте до 40 лет. У них должна быть категория годности к военной службе — годен или годен с ограничениями. Здоровье — тут самое главное. Кроме того, на службу принимаются лица, не имеющие криминального прошлого, не снятую или не погашенную судимость. Образование должно быть не ниже среднего общего. Также нужно отвечать требованиям профессионального психологического отбора», – отметил Игорь Харченко.

﻿«Кандидаты проходят перечень медисследований — теперь обязательно законодательно закреплено исследование биологических жидкостей на 7 видов наркотиков, предоставляют справки от психиатра, нарколога, об отсутствии инфекционных заболеваний, туберкулеза и другие исследования по положенному перечню, — добавила врио председателя комиссии ВВК Наталья Катунькина. — В большинстве приходят здоровые молодые люди, не проходят по здоровью на службу по контракту единицы, потому что это уже те, кто отслужил».

Гражданам, которые приняли решение служить по контракту, нужно обращаться в пункт отбора, который находится по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 156 или в военкомат по месту жительства. Также можно обратиться по телефону: (347) 248-29-31.