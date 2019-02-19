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Контрактники из Башкирии будут служить на большом десантном корабле «Георгий Победоносец»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Западного военного округа

Контрактники из Башкирии будут служить на большом десантном корабле «Георгий Победоносец» Фото: пресс-служба Западного военного округа

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Контрактники из Башкирии будут служить в плавсоставе ВМФ на Северном флоте и на Балтике. В настоящее время республика планирует заключить договоры о службе по контракту с большим десантным кораблем «Георгий Победоносец» Северного флота и корветом Балтийского флота, об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказал военный комиссар республики Игорь Харченко.

«1 марта уже будем подписывать договор на Балтике, 3-4 марта выезжает правительственная комиссия для согласования проекта договора на Северный флот. После подписания и как станут известны необходимые вакансии, будем отправлять контрактников. Возможно, уже в предстоящий весенний призыв. Сколько потребуется служащих, пока неизвестно», — сказал комиссар.

В настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации службу по контракту проходят около пяти тысяч жителей Башкирии. Ежегодно добровольно военную форму надевают более 1000 человек. Контрактники из республики служат во всех уголках Российской Федерации, основная масса — в частях центрального военного округа, также в Таджикистане, на Дальнем Востоке.

БДК «Георгий Победоносец» входит в Краснознаменную Кольскую флотилию разнородных сил Северного флота. Неоднократно добивался звания лучшего корабля соединения, в объединении и на Северном флоте. Неоднократно совершал дальние походы в Средиземное море и в Арктику по Северному морскому пути до Новосибирских островов. Основной его задачей является прием войск десанта, перевозка их морем и высадка десанта на побережье или на плав. Корабль может принимать до 10 БТР-80 (бронетранспортеров) и одной сотни морских пехотинцев.

Теги: ВС РФ, служба по контракту, морфлот
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