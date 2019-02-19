Фото: УГАТУ УГАТУ отметит День защитников Отечества новым выпуском лейтенантов Фото: УГАТУ

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля Уфимский государственный авиационный технический университет отметит День защитника Отечества. Праздник состоится в Доме студентов УГАТУ (ул. Аксакова, 94).

В 15:30 начнется торжественное собрание. Выпускникам Учебного военного центра присвоят первичные воинские звания «лейтенант» и вручат дипломы. Получив предписание, новоиспеченные офицеры отправятся служить в воинские части Воздушно-космических сил России.

В 17:00 начнется студенческий военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», в котором примут участие команды всех институтов, факультетов и авиационного техникума. Сборным предстоит преодолеть пять этапов: разборка и сборка оружия (пистолет Макарова и автомат Калашникова), надевание общевойскового защитного костюма, наложение повязки на голову раненого, состязания по перетягиванию каната.

Кроме того, выступят артисты студенческой самодеятельности и курсанты Учебного военного центра УГАТУ: они продемонстрируют приемы рукопашного боя.

Напомним, Уфимский авиационный университет является единственным вузом региона, который готовит военные кадры. Студентов обучают по трем направлениям: кадровые офицеры, офицеры запаса, солдаты и сержанты запаса. Возможность учиться по программам подготовки офицеров запаса есть и у студенток, которые ежегодно пополняют мобилизационный ресурс наших Вооруженных Сил, а некоторые даже изъявляют желание служить. За последнее время пять выпускниц университета и военной кафедры заключили контракт с Минобороны и проходят службу в ВКС России.