Башкирия в федеральных СМИ: Драка полицейских в баре Уфы и 500 млн за тлеющий карьер

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкирии Радий Хабиров отчитал мэра Сибая, обозвавшего экскрементом автора обращения к Путину о плохой экологической ситуации в городе, и извинился перед активистом.

Инцидент исчерпан. В понедельник многие федеральные СМИ сообщили о том, что врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед правозащитником, которого обозвал мэр Сибая Рустем Афзалов. «Оскорблять человека нельзя… Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», — сказал губернатор на оперативном совещании», цитирует Хабирова «Лента.ру», пояснив, что ранее «Афзалов отказался извиняться за оскорбление активиста, так как конкретной фамилии и имени он не называл. Мэр Сибая сказал, что автор видеообращения к президенту России Владимиру Путину — это человек, живущий в Баймаке, который регулярно бьет жену и имеет множество судимостей, поэтому он «козел и непонятный экскремент», недостойный представлять интересы жителей перед главой государства», рассказали в издании. С ноября прошлого года в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината не прекращается тление руды, ставшее причиной образования смога в Сибае. Горожане жалуются на проблемы со здоровьем, вызванные превышением допустимой концентрации диоксида серы», — напомнили на «Ленте.ру» суть проблемы.

Оценили ущерб от серного смога. В продолжение «сибайской» темы «Новые Известия» информируют, что «жители Сибая требуют 500 млн рублей за тлеющий карьер». Как сообщается, «жители Сибая направили в городскую администрацию уведомление о проведении митинга "против сокрытия холдингом УГМК истинных причин появления очагов тления руды" и "недостаточно эффективных и своевременных действий по устранению очагов тления". Также организаторы протестной акции намерены потребовать у УГМК компенсацию ущерба городу в размере не менее 500 млн руб.», — говорится в публикации и уточняется, что «митинг запланирован на 2 марта».

В ИА REGNUM также передали, что «жители Сибая оценили ущерб от серного смога в полмиллиарда рублей», и напомнили, что «по мнению сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, Сибайский филиал Учалинского ГОК должен не только ускориться в решении проблемы, но и провести массовую диспансеризацию для всех жителей, взять на себя все медицинское обслуживание и дальнейшие профилактические мероприятия».

Террористов проверят на права человека. Газета «Коммерсантъ» пишет, что рабочая группа при омбудсмене изучит приговоры членам запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». В сообщении говорится, что «правозащитники договорились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о выработке решения по проблеме исламской организации «Хизб ут-Тахрир». Она запрещена в России и признана террористической, но, по заверениям экспертов, ее члены не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им большие сроки». Поэтому рабочая группа при аппарате омбудсмена намерена выяснить, можно ли изменить решение Верховного суда РФ о запрете организации, пояснили в газете. Как стало известно, к Москальковой обратился председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и «рассказал о 21 жителе Башкирии, которые были осуждены летом 2018 года за участие в организации на сроки от 5 до 24 лет, при этом они не готовили и не совершали теракты».

Международная исламская организация «Хизб ут-Тахрир» запрещена в Турции, Германии, Китае, но не запрещена в США и в большинстве стран Европы. В России за участие в «Хизб ут-Тахрир» арестованы 239 человек. «Задержания идут в основном в Татарстане, Башкирии и в Крыму», — уточнили в «Ъ».

Следком проверит информацию о драке полицейских в Уфе. «СК организовал доследственную проверку информации о драке полицейских с посетителями бара Уфы, которая произошла в конце января», — сообщает РИА Новости и напоминает, что «ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в одном из баров Уфы полицейские в гражданской одежде избили посетителей». Сейчас следователи опрашивают очевидцев и участников этого конфликта, говорится в сообщении.

Будет много керамической плитки. Телеканал ОТР узнал, что завод керамической плитки Lasselsberger в Уфе увеличит объемы выпуска продукции с 10 до 20 млн кв. метров в год. Строительство новой линии производства начнется в 2020 году. Как отмечается в сюжете, «компания также завершает строительство завода в Абзелиловском районе стоимостью более 2 млрд рублей. Через год предприятие начнет выпускать белый цемент и его упаковку», рассказали на телеканале.

Сотрудников «Башнефти» отправили под суд. Как передает INTERFAX.RU, «уголовное дело о гибели шести сотрудников в результате пожара на заводе "Башнефть-Уфанефтехим" направлено в суд. Обвинения предъявлены начальнику сектора отдела технического надзора, начальнику установки "Гидрокрекинг", главному механику производственной площадки и двум инженерам филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», уточнили в агентстве. В результате небрежного исполнения обвиняемыми служебных обязанностей ночью в июле 2016 года на установке произошли утечка и взрыв газо-сырьевой смеси, сопровождающийся интенсивным пожаром. Погибло шесть человек.

«Памятный» скандал. На телеканале НТВ подхватили тему прошлой недели и передали, что в Башкирии разразился скандал из-за «похожего на Халка» памятника. Как сообщается в сюжете, «в Салавате не утихают споры вокруг нового памятника участникам локальных конфликтов. Не прошло и пары дней с открытия, как местные жители потребовали снести монумент. По их словам, статуя за 2 млн рублей выглядит странно: лицо героя напоминает персонажа комиксов Халка». В интернете под новостью об открытии монумента пользователи оставляли саркастичные комментарии, критикуя и сравнивая скульптуру не только с супергероем из американских комиксов, но и с другими не менее мрачными персонажами, выяснили на телеканале. Автор скульптуры Артём Будаков впервые работал над такого рода культурным объектом. Обычно его гранитная мастерская производит надгробные памятники, пояснили на НТВ.