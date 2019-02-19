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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Вице-мэр Уфы поручил за два дня навести в городе порядок с уборкой снега

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Вице-мэр Уфы поручил за два дня навести в городе порядок с уборкой снега Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

﻿Заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на еженедельной оперативке в мэрии призвал подчиненных за два дня навести порядок с уборкой снега на улицах, во дворах и тротуарах. И признал, что критика горожан была справедливой.

«Необходимо сменить режим реагирования на изменения погоды. Обеспечить безопасное передвижение пешеходов и автомобилей», — сказал вице-мэр.

Он также обратил внимание на очистку крыш домов и зданий от снега и наледи.

«У каждого здания есть ответственый, у каждой территории есть человек, отвечающий за очистку, надо обойти каждый дом. И надписей-предупреждений на стене дома о возможности схода снега недостаточно, устанавливайте щиты в зоне видимости людей», — отметил Салават Хусаинов.

Теги: коммунальное хозяйство
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