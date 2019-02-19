Фото: ИА «Башинформ» Башкирия опустилась на одну строчку в рейтинге показателей качества жизни Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирия опустилась на одну строчку в рейтинге показателей качества жизни, составленном агентством РИА Рейтинг. В 2017 году республика была на 24 месте, в 2018 году — на 25 месте с 50.201 рейтинговыми баллами.

Возглавляет список Москва — 77.687 баллов, на втором месте Санкт-Петербург — 75.687 баллов, на третьем — Московская область (72.453 балла). Татарстан на четвертом месте (66.174 балла). Всего в рейтинге 85 регионов, замыкает его Республика Тыва (16.195 баллов).

РИА Рейтинг учитывал данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.

Рейтинг построен на основе комплексного учёта показателей, фиксирующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.

При расчёте был проведён анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.