Фото: ИА «Башинформ» В Уфе из-за карантина педиатры изменили режим работы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе из-за выской заболеваемости гриппом и ОРВИ детские поликлиники изменили режим работы. Педиатры будут принимать до 21 часа в будние дни и до 17 часов по субботам.

Также уфимцы могут вызвать педиатра на дом через портал Госуслуг или по номеру 216-34-54. Также можно обратиться напрямую в регистратуры поликлиник.

Учебный процесс может быть приостановлен, если количество заболевших достигнет 20%. На карантин может уйти не вся школа, а один или несколько классов. Решение о введении карантина принимает администрация образовательного учреждения.

Напомним, по данным на 18 февраля, официально зарегистрировано 37,8 тысяч заболевших, 23 тысячи из них — дети (60,8%).

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения республики на 56,5% выше эпидемического порога, по сравнению с предыдущей неделей выросла на 13%. Превышение эпидемических порогов наблюдается среди детей 3 – 6 лет на 16,4%, школьного возраста — на 38% и взрослого населения – на 62%», — сообщают специалисты Роспотребнадзора республики.

В Уфе на данный момент ОРВИ и гриппом болеют 12,1 тысяч человек, из них 6,3 тысяч — дети. Это на 49% выше эпидпорога. Превышение наблюдается за счет взрослого населения (+ 53%) и детей с 7 до 14 лет (+13%)