Фото: Стоп-кадр видео 22 подростка из Сибая бесплатно получили лечение в санатории «Якты-Куль» Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Юные жители Сибая смогли поправить здоровье в санатории «Якты-Куль». 22 подростка первым заездом провели в лечебнице так называемый тур выходного дня.

«Мы ходили в бассейн, катались на горнолыжке, посетили музей Кусимова, — рассказали сибайскому ТВ Идель Язаров. — Конечно, виды там впечатляют, но дом есть дом».

По словам заместителя главы Сибая по социальным вопросам Гузель Ишемгуловой, все затраты по организации отдыха, лечения и питания детей с 15 до 17 лет санаторий взял на себя.

Следующая крупная поездка детей из Зауралья на лечение состоится 20 февраля: 250 школьников отправятся в санаторий Крыма.