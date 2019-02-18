Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

18 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

22 подростка из Сибая бесплатно получили лечение в санатории «Якты-Куль»

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

22 подростка из Сибая бесплатно получили лечение в санатории «Якты-Куль» Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Юные жители Сибая смогли поправить здоровье в санатории «Якты-Куль». 22 подростка первым заездом провели в лечебнице так называемый тур выходного дня.

«Мы ходили в бассейн, катались на горнолыжке, посетили музей Кусимова, — рассказали сибайскому ТВ Идель Язаров. — Конечно, виды там впечатляют, но дом есть дом».

По словам заместителя главы Сибая по социальным вопросам Гузель Ишемгуловой, все затраты по организации отдыха, лечения и питания детей с 15 до 17 лет санаторий взял на себя.

Следующая крупная поездка детей из Зауралья на лечение состоится 20 февраля: 250 школьников отправятся в санаторий Крыма.

Теги: Сибай, санаторий, лечение, смог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей
На границе Башкирии и Челябинской области крупная авария с участием фуры, есть погибшие
На трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области произошла крупная авария. Возле Аши легковой автомобиль врезался в фуру. По сообщению очевидце
В Бирском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Накануне вечером в Бирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18 часов на 76 км автодороги Уфа - Янаул. Столкну
В Башкирии в суде рассмотрят дело о взрыве на нефтяном заводе с шестью погибшими
Прокуратура Башкортостана обвиняет нескольких сотрудников компании «Башнефть» по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекш
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть