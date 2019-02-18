Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

18 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе автопарк коммунальной техники пополнил новый колесный трактор

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе автопарк коммунальной техники пополнил новый колесный трактор Фото: администрация Уфы

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Очередное пополнение автопарка коммунальной техники произошло в Октябрьском районе Уфы. Пятый по счету трактор колесный XT-504C поступил в муниципальное управление по благоустройству. В районной информслужбе отметили, что техника появилась благодаря частому инвестору.

«Малогабаритные размеры, легкость и маневренность – все это позволяет машине убирать снег в труднодоступных местах, чистить пешеходные тротуары, дворы, где зачастую бывает припарковано много автомобилей», — уточнил механизатор Альмир Ахметзянов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова этой зимой Уфа получила десятки новой техники для уборки снега.

Теги: коммунальная техника, Уфа, трактор, уборка снега
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей
На границе Башкирии и Челябинской области крупная авария с участием фуры, есть погибшие
На трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области произошла крупная авария. Возле Аши легковой автомобиль врезался в фуру. По сообщению очевидце
В Бирском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Накануне вечером в Бирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18 часов на 76 км автодороги Уфа - Янаул. Столкну
В Башкирии в суде рассмотрят дело о взрыве на нефтяном заводе с шестью погибшими
Прокуратура Башкортостана обвиняет нескольких сотрудников компании «Башнефть» по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекш
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть