Фото: администрация Уфы В Уфе автопарк коммунальной техники пополнил новый колесный трактор Фото: администрация Уфы

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Очередное пополнение автопарка коммунальной техники произошло в Октябрьском районе Уфы. Пятый по счету трактор колесный XT-504C поступил в муниципальное управление по благоустройству. В районной информслужбе отметили, что техника появилась благодаря частому инвестору.

«Малогабаритные размеры, легкость и маневренность – все это позволяет машине убирать снег в труднодоступных местах, чистить пешеходные тротуары, дворы, где зачастую бывает припарковано много автомобилей», — уточнил механизатор Альмир Ахметзянов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова этой зимой Уфа получила десятки новой техники для уборки снега.