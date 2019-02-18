В Уфе автопарк коммунальной техники пополнил новый колесный трактор
В Уфе автопарк коммунальной техники пополнил новый колесный трактор Фото: администрация Уфы
УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Очередное пополнение автопарка коммунальной техники произошло в Октябрьском районе Уфы. Пятый по счету трактор колесный XT-504C поступил в муниципальное управление по благоустройству. В районной информслужбе отметили, что техника появилась благодаря частому инвестору.
«Малогабаритные размеры, легкость и маневренность – все это позволяет машине убирать снег в труднодоступных местах, чистить пешеходные тротуары, дворы, где зачастую бывает припарковано много автомобилей», — уточнил механизатор Альмир Ахметзянов.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова этой зимой Уфа получила десятки новой техники для уборки снега.