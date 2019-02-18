Башкирию включили в сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии – 2019»
Башкирию включили в сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии – 2019» Фото: Госкомтуризм РБ
УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
В электронный сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии – 2019» включили Республику Башкортостан. Этот онлайн-буклет о туристических событиях страны, лауреатах и участниках Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
В этом году создатели представили 100 туристических проектов из 31 региона России. Среди событий Башкирии указаны следующие: Фестиваль ловли раков «Иштуган», IV Всероссийский студенческий фестиваль студенческой исторической реконструкции «Река времени», «Башкортостан Новогодний Удивительный — Фестиваль TerraZima».
«Также в сборнике есть информация о туристических маршрутах: трехдневный этнотур «Настоящая Башкирия», конно-географическая экспедиция «По следам Пржевальского», — рассказали в пресс-службе республиканского Госкомтуризма.
Посмотреть электронный сборник можно здесь.