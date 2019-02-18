Фото: ГКЧС по РБ В Башкирии крыша сельского дома рухнула под тяжестью снега Фото: ГКЧС по РБ

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В деревне Аютово Зианчуринского района в результате накопившегося снега в частном доме обвалилась часть крыши, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Уточняется, что никто не пострадал, сейчас хозяева дома живут у родственников.

Участились случаи падения снега с крыш. По информации Управления гражданской защиты Уфы, в результате падений снежных масс были повреждены автомобили, в двух случаях пострадали дети.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Калининском районе произошел сход снега с оконного отлива балкона на 9 этаже на восьмилетнего мальчика. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен домой. Второй случай также произошел в Калининском районе: учащаяся 4 класса шла домой, когда произошел сход снега. Девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям напоминает собственникам строений, что для обеспечения безопасности следует постоянно следить за скоплением снега на крыше и своевременно выполнять его уборку, а также сколку льда.