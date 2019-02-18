«Судить быстро и сурово»: как в Башкирии боролись с самогонной стихией

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии «самогонные» дела будут рассматриваться в судах в первоочередном порядке. Жителям республики запрещается гнать самогон даже для личного употребления, предупредили в газете «Красная Башкирия» в январе 1928 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Недавно при Башглавсуде состоялось совещание, посвященное последним директивам центра об уничтожении самогонной стихии, — пишет газета. — Заседание постановило предложить начальникам милиции сейчас же, не медля, приступить к энергичной борьбе с самогонкой, предупредив население в трехдневный срок о полном воспрещении выделки и хранения самогона не только для продажи, но и для личного употребления», отмечается в издании.

Также было решено материалы ко всем «самогонным» делам не откладывать в долгий ящик, а тут же передавать местным исполнительным комитетам для наложения на виновных законных взысканий.

К примеру, в сельских местностях самогонщиков наказывали штрафом в 25 рублей или подвергали принудительным работам до двух недель. В городах сумма штрафа была значительно выше и составляла уже 100 рублей. И срок принудительных работ в городе составлял месяц.

При этом волостным исполкомам было предложено рассматривать «самогонные» дела в первоочередном порядке и «самогонщиков судить быстро и сурово!», заявил изданию помощник прокурора Башкирии Чанборисов.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Что сейчас нужно знать о продажах нелегального алкоголя в Башкирии, читайте здесь.