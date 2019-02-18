Фото: https://vk.com/ohotarb В Башкирии депутата и полицейского обвиняют в незаконной охоте на снегоходах Фото: https://vk.com/ohotarb

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии по подозрению в незаконной охоте задержаны пять человек, включая депутата районного совета и действующего сотрудника полиции, сообщили в Ассоциации охотников и рыболовов республики.

В Министерстве природопользования и экологии факт браконьерства подтвердили. По данным ведомства, браконьеров обнаружили в охотугодьях Благоварского района возле села Куллекул сотрудники ассоциации, местные егери и госохотинспекторы. Задержанные подозреваются в незаконной добыче с использованием снегоходов трех косуль, сезон охоты на которых закрыт, и четырех зайцев. Злоумышленники пытались скрыться и в спешке бросили добычу на месте преступления. У подозреваемых прошли обыски, скрытые улики преступления обнаружены.

По данному факту проводится доследственная проверка ОМВД РФ по Благоварскому району.