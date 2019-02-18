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В Стерлитамаке завершился очередной этап реконструкции поликлиники

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ОБЩЕСТВО
Фото: БСК

В Стерлитамаке завершился очередной этап реконструкции поликлиники Фото: БСК

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке завершился капитальный ремонт этажа поликлиники городской больницы № 4. Башкирская содовая компания вложила в него 4,5 млн рублей в рамках своего крупномасштабного проекта по оказанию благотворительной помощи четвертой больнице. Поликлиника обслуживает более 32 тысяч жителей Стерлитамака.

В рамках капремонта не только обновлен интерьер, но и по-новому спланировано все пространство: открылись отделения профилактики и физиотерапии, дневной стационар терапевтического и неврологического профилей. Благодаря этому время ожидания в очередях значительно сократится, а врачебная помощь будет максимально доступной.

«После ремонта у нас появилось 13 действующих кабинетов. Максимальное количество пациентов, которое теперь способно принять профилактическое отделение единовременно, увеличилось до сорока. Очередность составит не более двух–трех человек, – рассказала заведующая поликлиникой Татьяна Левашова. – Мы постарались продумать всю логистику. Даже для забора анализов людям больше не нужно идти в лабораторию, все будет делаться в отделении. Но самое главное – время прохождения профилактических осмотров составит всего 2,5 часа».

«Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы пациентам было комфортно, а диагностика и лечебный процесс стали максимально качественными. Надеемся, что горожане оценят и бережно отнесутся к созданному уюту», – сказал на торжественном открытии директор по капитальному строительству и ремонту БСК Сергей Подцепняк.

Помимо проведенного ремонта, в 2018 году за счет средств Башкирской содовой компании приобретен для поликлиники рентгенодиагностический комплекс «Ренекс-РЦ» на сумму 8,5 млн рублей.

«У нашей компании много различных социальных проектов в сфере здравоохранения, образования и благоустройства города. Все их можно объединить под одним общим названием – «Стерлитамак – наш общий дом». Мы помогаем сделать жизнь горожан максимально комфортной», – заявил директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев.

За семь лет сотрудничества с четвертой больницей компания выделила более 138 млн рублей на ремонт стационара и поликлиники, покупку современного медицинского оборудования и мебели.

Теги: БСК
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