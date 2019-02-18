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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сложился рынок услуг организаторов протестов - мнение

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сложился рынок «тимуровцев» — организаторов различного рода протестов, которые могут организовать митинг или пикет даже на пустом месте, считает руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан, публицист Шамиль Валеев.

«Политическая культура у нас слабая. Начальство стало пугливым за прошедшие 8 лет. Протестов панически боится, поэтому поле — не паханное, — считает Валеев. — За несколько сот тысяч рублей вам могут устроить огонь и протест даже на пустом месте».

По мнению публициста, о методах работы организаторов протестных мероприятий хорошо знают застройщики, местные власти Нефтекамска, Уфимского района, и даже «всемогущие» нефтяники с этим сталкивались не далее как летом.

«Сейчас крепкую, уверенную руку полевиков-сетевиков я почувствовал в Сибае, — сказал Шамиль Валеев. — Например, на встрече с жителями острые вопросы задавали по бумажке, это похоже на согласованные с кем-то действия».

Также, по мнению общественного деятеля, в пользу искусственной природы протестов в Сибае говорит факт появления ранее незнакомых персонажей на городской площади, которые начали агитировать за интересы горожан. Резюмируя, Шамиль Валеев пояснил, что согласованные протестные действия прекращаются также спонтанно, как и начинаются при отмене их финансирования.

Теги: сибай, угмк
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