Минтруд Башкирии опроверг сообщения о выплатах 3300 рублей неработающим пенсионерам

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В мессенджерах появились сообщения о том, что неработающие пенсионеры могут получить компенсацию за санаторно-курортное лечение в размере 3300 рублей. Они не соответствуют действительности и являются ложными, сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

﻿«Компенсация за санаторно-курортное лечение выплачивается лишь федеральным льготникам, к которым относятся инвалиды, дети-инвалиды, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Только для них действует социальный пакет, в который, кроме санаторно-курортного лечения, входит также проезд до места лечения и бесплатное лекарственное обеспечение. Федеральные льготники вправе получать соцпакет в натуральной форме либо в денежной. Чтобы получать бесплатные путевки в санатории, федеральные льготники пишут заявление в региональное отделение ФСС, не забывая при этом каждый год обновлять медицинскую справку. В случае отказа они пишут заявление в региональное отделение Пенсионного фонда, и в таком случае ежемесячно получают надбавку к пенсии», — рассказала пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко.

С 1 февраля 2019 года была произведена индексация всех федеральных выплат, в том числе и социального пакета, размер которого теперь составляет 1121 рубль в месяц. Заявление об отказе от получения льгот в натуральной форме можно подать в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Поданное заявление будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в республике сегодня проживает 321 тысяча федеральных льготников, 89% из которых получают набор социальных услуг в виде денежной компенсации.