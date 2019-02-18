Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

18 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Минтруд Башкирии опроверг сообщения о выплатах 3300 рублей неработающим пенсионерам

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В мессенджерах появились сообщения о том, что неработающие пенсионеры могут получить компенсацию за санаторно-курортное лечение в размере 3300 рублей. Они не соответствуют действительности и являются ложными, сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

﻿«Компенсация за санаторно-курортное лечение выплачивается лишь федеральным льготникам, к которым относятся инвалиды, дети-инвалиды, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Только для них действует социальный пакет, в который, кроме санаторно-курортного лечения, входит также проезд до места лечения и бесплатное лекарственное обеспечение. Федеральные льготники вправе получать соцпакет в натуральной форме либо в денежной. Чтобы получать бесплатные путевки в санатории, федеральные льготники пишут заявление в региональное отделение ФСС, не забывая при этом каждый год обновлять медицинскую справку. В случае отказа они пишут заявление в региональное отделение Пенсионного фонда, и в таком случае ежемесячно получают надбавку к пенсии», — рассказала пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко.
С 1 февраля 2019 года была произведена индексация всех федеральных выплат, в том числе и социального пакета, размер которого теперь составляет 1121 рубль в месяц. Заявление об отказе от получения льгот в натуральной форме можно подать в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Поданное заявление будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, в республике сегодня проживает 321 тысяча федеральных льготников, 89% из которых получают набор социальных услуг в виде денежной компенсации.

Теги: санаторно-курортное лечение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На границе Башкирии и Челябинской области крупная авария с участием фуры, есть погибшие
На трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области произошла крупная авария. Возле Аши легковой автомобиль врезался в фуру. По сообщению очевидце
В Бирском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Накануне вечером в Бирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18 часов на 76 км автодороги Уфа - Янаул. Столкну
Радий Хабиров о повышении платежей за вывоз мусора: «Сказал 70, значит 70!»
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров резко высказался против повышения установленных в регионе платежей
В Уфе ушел из жизни народный артист России и Башкортостана, актер Загир Валитов
Сегодня в Уфе после болезни ушел из жизни актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов. Валитов Загир Суфиянович - народный артист
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть