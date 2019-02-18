В Башкирии примут закон, нацеленный на выявление незаконных построек в заповедниках

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкирии на предстоящем пленарном заседании внесут изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Башкортостане», нацеленный на выявление незаконно построенных в границах особо охраняемых природных территорий зданий и сооружений.

«Речь идет об объектах капитального строительства. За государственными инспекторами в области охраны окружающей среды предлагается закрепить обязанность выявлять факты размещения таких объектов в границах особо охраняемых природных территорий, если режим их особой охраны размещение объектов капитального строительства не допускает, и уведомлять о таких нарушениях органы местного самоуправления. На основе таких сообщений в дальнейшем будут приниматься соответствующие меры», — прокомментировал Константин Толкачев.

По словам спикера республиканского парламента, законопроект регламентирует и порядок посещения особо охраняемых природных территорий, устанавливаются новые требования к документации. В частности, для граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий республиканского значения, предусмотрены как платный, так и бесплатный порядок посещения таких территорий.

«Законопроектом предусмотрены также обязательные требования к положениям об особо охраняемых природных территориях. Добавлена норма о том, что данные документы должны содержать основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если режим охраны конкретной территории допускает строительство», — отметил председатель Госсобрания Башкирии.