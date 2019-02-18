Фото: Станислав Шахов Школа в Сибае готова принять учеников из деревни Старый Сибай Фото: Станислав Шахов

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Помещения первого этажа школы №14 в Сибае готовы к приему учеников из аварийной школы деревни Старый Сибай.

С 1 марта занятия для учеников 5-11 классов будут проходить в городе. Младшеклассники останутся в деревне, для них тоже подобрали помещения.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин встретился с родительским комитетом школы.

Более 200 детей будут отвозить на занятия школьные автобусы, в распоряжении шесть автомобилей. Учиться они будут в две смены, питание будет организовано на месте, учителя останутся прежними.

По словам мамы двух учеников школы в Старом Сибае Алии Аиткуловой, родители готовы потерпеть временные трудности, и среди школьников также есть понимание сложившейся ситуации.

Как сообщила директор школы №14 города Сибая Земфира Смакова, в школе имеется 24 кабинета, три из которых пустуют, кроме того, имеется класс информатики, спортзал, большая библиотека.

«Возможность принять детей есть, всех устроим, накормим, будем работать в штатном режиме», — подчеркнула она.

Напомним, школу 1977 года постройки в деревне Старый Сибай после обследований решено снести, а на месте построить новую, на 375 мест по проекту повторного применения — подобные школы уже строились на территории Башкирии. В настоящее время на площадке работают специалисты «Башкиргражданпроекта», они исследуют грунт для того, чтобы принять решение о виде фундамента под новое здание. Ожидается, что новая школа начнет работать уже в 2020 году.