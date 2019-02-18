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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/sibaytv

Радий Хабиров извинился за мэра Сибая перед людьми Фото: vk.com/sibaytv

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, который позволил себе резко и неодобрительно высказаться в адрес инициатора видеообращения — жителя города Баймака.

﻿«Это очень непростая история, я вас благодарю за вашу работу, уже 2 месяца ею занимаетесь, делаете все необходимое, вместе с семьей там же проживаете, люди вас поддерживают. Но вы совершили очень серьезную ошибку. Я сознательно говорю это на ВКС, чтобы слушали все главы администраций. Если ты одел мандат госслужащего, ни при каких обстоятельствах, независимо от нравственных качеств, от того, прав этот человек или не прав, никто не имеет права оскорблять граждан. Ваши извинения какие-то невнятные, на улице бы вас в молодости проучили. Если человек извиняется, он извиняется без всяких оговорок. Поэтому вместо вас я приношу извинения тем людям, кого вы имели в виду. Мы должны работать цивилизованно», —отметил руководитель республики.
Ранее на встрече с представителями СМИ в Сочи врио главы Башкортостана назвал ошибку мэра Сибая не фатальной.

Теги: Сибай
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